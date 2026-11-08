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Депутат Хамитов: бесплатные путевки в санаторий может получить ряд граждан РФ

В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Фото: Москва 24/Анна Селина

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение могут получить люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"На федеральном уровне такое право имеют люди с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категории", – цитирует депутата РИА Новости.

Парламентарий отметил, что для получения путевки необходимы медицинские показания. Кроме того, отдельные регионы России предусматривают дополнительные льготы, в том числе для пенсионеров, поэтому важно проверять не только федеральные, но и региональные программы.

Хамитов подчеркнул, что бесплатные путевки в санатории – важная мера социальной поддержки, однако далеко не все знают, кто может на нее рассчитывать.

"Считаю, что информация о таких возможностях должна быть доступной и понятной каждому. Человек не должен узнавать о положенной ему поддержке случайно или после долгих поисков", – подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуме предложили установить бессрочный оплачиваемый больничный по уходу для родителей и опекунов недееспособных инвалидов с детства I группы.

Депутаты отметили, что родственники взрослого инвалида I группы имеют право круглосуточно находиться с ним в стационаре. Однако действующий порядок выдачи листков нетрудоспособности не позволяет оформить длительный больничный по уходу за взрослым пациентом, что ограничивает реальные возможности семьи.

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