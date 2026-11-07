Сборная России впервые за семь лет выиграла командный чемпионат Европы по дзюдо

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Сборная России победила на командном чемпионате Европы по дзюдо. За медаль в финале россияне боролись с грузинами.

Для сборной России это золото стало вторым: впервые команда победила на соревнованиях 7 лет назад – в 2019 году.

Командный чемпионат Европы проводится каждый год. Первый турнир принял Екатеринбург в 2018 году, тогда российские спортсмены завоевали бронзу. Такой же результат команда показала в 2021 году.

В 2022 году сборную РФ отстранили от международных соревнований. В командном чемпионате Европы она приняла участие только в 2025 году. Тогда спортсмены снова взяли третье место.

Ранее мужская сборная России победила в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине. За российскую команду выступали Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко. В сумме они набрали 26 очков.

Второе место заняла сборная Португалии с 22 очками. Третьими стали спортсмены из США – 19 очков.