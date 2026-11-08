08 ноября, 11:13Общество
Онищенко усомнился в заражении россиян новым вирусом в Нячанге
Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сомневается, что заболевшие в вьетнамском Нячанге россияне подхватили новый вирус. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на комментарий эксперта.
"Туристы могли получить кишечное отравление из-за употребления местной еды и воды", – предположил специалист.
По мнению Онищенко, дисфункция кишечника – заурядное явление, с которым сталкиваются практически любые здоровые люди. Дискомфорт в работе желудочно-кишечного тракта способна вызвать даже обычная питьевая вода, уточнил он.
Ранее СМИ сообщили, что российские туристы, отдыхающие в Нячанге, рассказывают о неизвестном вирусе. У заболевших держится высокая температура, появляются кашель и головная боль.
Сами отдыхающие предполагают, что причиной могли стать микробы из кондиционера. Большинство из них переживают, что вместо точного диагноза медики назначают противовирусные препараты и антибиотики.
Из-за сообщений о гриппе у российских путешественников Роспотребнадзор запросил информацию у министерства здравоохранения Вьетнама и Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР при этом сообщили, что туроператоры не получали жалоб от российских туристов, находящихся во Вьетнаме, на "неизвестный вирус". В ассоциации отметили, что отдыхающие в странах Юго-Восточной Азии ежегодно сталкиваются с различными заболеваниями, в том числе ОРВИ.