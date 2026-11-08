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08 ноября, 11:13

Общество

Онищенко усомнился в заражении россиян новым вирусом в Нячанге

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сомневается, что заболевшие в вьетнамском Нячанге россияне подхватили новый вирус. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на комментарий эксперта.

"Туристы могли получить кишечное отравление из-за употребления местной еды и воды", – предположил специалист.

По мнению Онищенко, дисфункция кишечника – заурядное явление, с которым сталкиваются практически любые здоровые люди. Дискомфорт в работе желудочно-кишечного тракта способна вызвать даже обычная питьевая вода, уточнил он.

Ранее СМИ сообщили, что российские туристы, отдыхающие в Нячанге, рассказывают о неизвестном вирусе. У заболевших держится высокая температура, появляются кашель и головная боль.

Сами отдыхающие предполагают, что причиной могли стать микробы из кондиционера. Большинство из них переживают, что вместо точного диагноза медики назначают противовирусные препараты и антибиотики.

Из-за сообщений о гриппе у российских путешественников Роспотребнадзор запросил информацию у министерства здравоохранения Вьетнама и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР при этом сообщили, что туроператоры не получали жалоб от российских туристов, находящихся во Вьетнаме, на "неизвестный вирус". В ассоциации отметили, что отдыхающие в странах Юго-Восточной Азии ежегодно сталкиваются с различными заболеваниями, в том числе ОРВИ.

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