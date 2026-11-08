Мужчина погиб при атаке БПЛА ВСУ на трактор в селе Курской области

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В селе Первомайское Поныровского района Курской области украинский беспилотник атаковал трактор, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По словам главы региона, 40-летний мужчина, который работал на тракторе, умер до приезда медиков. Губернатор добавил, что семье погибшего окажут необходимую помощь.

Ранее в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на частный дом погиб мужчина, получивший тяжелые травмы. В результате атаки также оказались повреждены окна, кровля дома и надворной постройки.

Кроме того, по данным регионального оперштаба, в Валуйском округе в селе Пристень дрон атаковал автомобиль. В результате разбиты стекла и кузов, а также посечены остекление и забор частного дома. В селе Знаменка беспилотник взорвался перед частным домом, повредив забор.

