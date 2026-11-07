Два человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека получили ранения в результате атак украинских войск на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Один из пострадавших находился в Белгороде, где атаке подвергся многоквартирный дом. Мужчине со множественными слепыми осколочными ранениями лица помощь оказали на месте. От госпитализации он отказался.

Второй инцидент произошел ночью в Новом Осколе. Беспилотник ударил по коммерческому зданию. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица, головы и рук доставили в районную больницу. В результате атак повреждены остекление, кровля и фасад здания.

В ночь на 7 ноября украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир. К месту ЧП сразу же прибыли оперативные службы, пожарные принялись тушить огонь на балконах.

Также этой ночью атаке БПЛА подверглась Саратовская область, в результате чего были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, предварительно, выявлены пострадавшие среди мирных жителей.