Audi зарегистрировала в РФ товарный знак для спортивных авто

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Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарный знак своей линейки спортивных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявку на регистрацию знака компания подала в июле прошлого года. В ноябре ведомство приняло положительное решение, которое будет действовать до 2035 года.

Ранее американская компания Disney Enterprises продлила в России действие исключительного права на товарный знак, связанный с мультфильмом "ВАЛЛ-И". Действие права на знак "Disney – Pixar WALL-E" истекало в октябре 2026 года.

Между тем в России планируют зарегистрировать товарный знак "Могнуть и точка". Заявка на регистрацию поступила в Роспатент в октябре этого года. Ее подал Роман Масленников. До этого он уже подавал заявки на регистрацию брендов "Дух Анкориджа" и Kanye West.