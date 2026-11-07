Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до 5 человек

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До пяти человек выросло число погибших в результате стрельбы на Главном рынке в центре Кракова. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства в социальной сети X.

Еще несколько участников инцидента получили ранения. По данным полиции, среди пострадавших оказались двое сотрудников ведомства. Нападавший был ранен стражами порядка при задержании, в настоящее время его доставляют в больницу.

Премьер Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X назвал произошедшее терактом. По его словам, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. На место инцидента направляется глава МВД Марчин Кервиньский.

Инцидент случился вечером 7 ноября. Выстрелы были произведены по случайным людям из проезжающего мимо автомобиля. Людей попросили укрыться в безопасном месте.

