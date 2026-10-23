В иорданском городе Карак неизвестные открыли огонь в церкви

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Неизвестные открыли огонь внутри одной из церквей в провинции Эль-Карак в Иордании. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

По его данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Полиция ведет расследование.

Ранее в ингушском селе Экажево пьяный местный житель взял в заложники собственную жену и троих детей, угрожая им огнестрельным оружием. После того как на место инцидента прибыли силовики, дебошир открыл огонь по правоохранителям и ранил одного из них.

Совместными усилиями сотрудников МВД и бойцов Росгвардии злоумышленника задержали, изъяв у него оружие и гильзы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и насилии в отношении представителя власти.