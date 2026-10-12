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12 октября, 19:45

Происшествия

Мужчина бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу в украинском Елизаветграде

Фото: 123RF.com/cherokee4

Вооруженный мужчина напал на полицейских в Елизаветграде на Украине. В настоящее время проводится операция по его поимке, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел 12 октября. Во время общения с сотрудниками полиции мужчина бросил в них гранату, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия.

В ведомстве подчеркнули, что после этого была начала полицейская операция "Гром", в которой задействовали все необходимые подразделения. О жертвах и раненых не сообщается.

Ранее в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по прохожим, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Мэр города Виталий Кличко также сообщал, что в здании раздавались выстрелы.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

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