12 октября, 19:45Происшествия
Мужчина бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу в украинском Елизаветграде
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Вооруженный мужчина напал на полицейских в Елизаветграде на Украине. В настоящее время проводится операция по его поимке, сообщила пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел 12 октября. Во время общения с сотрудниками полиции мужчина бросил в них гранату, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия.
В ведомстве подчеркнули, что после этого была начала полицейская операция "Гром", в которой задействовали все необходимые подразделения. О жертвах и раненых не сообщается.
Ранее в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по прохожим, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Мэр города Виталий Кличко также сообщал, что в здании раздавались выстрелы.
Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.