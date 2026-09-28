Потасовка со стрельбой произошла во Львове на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Потасовка, которая вскоре переросла в перестрелку, произошла во Львове на западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Причины происшествия пока не установлены. Информация о возможных жертвах перестрелки также не приводится.

В апреле в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по прохожим, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщал, что в здании раздавались выстрелы.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

Погибли 6 человек, удалось спасти 4 заложников. Пострадали 15 человек. Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрельба была квалифицирована как теракт.