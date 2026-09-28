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Культура

"Девятая планета" с Юрой Борисовым стала лидером кинопроката в России и СНГ

Фото: кадр из фильма "Девятая планета"; режиссер – Николай Рыбников; производство – Дикси-ТВ, Газпром-Медиа, Кинокомпания CTB / СТВ

Фантастический фильм "Девятая планета" с Юрой Борисовым в главной роли возглавил кинопрокат в России и странах СНГ по итогам уикенда, собрав 133,6 миллиона рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

На втором месте расположилась картина "Вышка 2" – ее сборы за уикенд составили 99 миллионов рублей. Третью строчку занял приключенческий фильм "Как Иван в сказку попал", заработавший 92,8 миллиона рублей.

Четвертым стал перевыпуск первой части франшизы "Сумерки", который на прошлой неделе был лидером проката. За уикенд он собрал 85,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров в странах СНГ без РФ и Белоруссии расширенная версия фильма "Мстители.Финал" со сборами 44 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Борисов исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр". Помимо главной роли, создатели фильма договорились с актером о совместном продюсировании и соавторстве, а также о том, чтобы "делать это новым экспериментальным путем".

По информации зарубежных СМИ, Борисов также снимется в фильме "Арена", который станет режиссерским дебютом мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек. Она назвала фильм "эпической и романтической приключенческой картиной". Вместе с Борисовым в ленте появится британская модель и актриса Кара Делевинь.

"Сити": фильм "Девятая планета" с актером Юрой Борисовым

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