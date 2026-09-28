Актриса Юлия Пересильд вышла замуж

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Актриса Юлия Пересильд подтвердила, что вышла замуж. Об этом она сообщила в ответ на вопрос издания HELLO!

На праздновании своего дня рождения 42-летняя заслуженная артистка России появилась с кольцом на безымянном пальце, что вызвало предположения гостей о замужестве. Позже Пересильд прямо ответила на вопрос.

"Да, вышла. И очень счастлива", – сказала она.

Личность супруга актриса пока держит в секрете. До этого она состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Вместе они были более 10 лет. От него у актрисы две дочери: 17-летняя Анна и 14-летняя Мария.

На съемках фильма "Вызов" у Пересильд начался роман с Михаилом Тройником, но в апреле 2025 года они объявили о разрыве. В октябре того же года актриса рассказала, что у нее появилась вторая половинка, не раскрывая его личность.

Ранее актриса Анастасия Крылова сообщила о помолвке. Предложение руки и сердца девушка получила от актера Дмитрия Бузаева. Все случилось в разгар празднования его дня рождения. По словам артистки, сначала она удивилась, а потом осознала происходящее.