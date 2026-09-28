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Главы оборонных ведомств стран Евросоюза не достигли соглашения по вопросу передачи Киеву оставшихся у отдельных государств сообщества запасов ракет Patriot. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны Евросоюза.

"Никаких новых решений о передаче ракет не принято сегодня (28 сентября 2026 года. – Прим. ред.)", – передает слова Каллас ТАСС.

Она уточнила, что у ЕС осталась еще одна опция – отдельные страны сообщества могут передать оставшиеся запасы Украине, а затем получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины, объем которого составляет 90 миллиардов евро.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что передача Украине разведданных со стороны США является единственной причиной продолжения украинского конфликта. В связи с этим Москва вынуждена отвечать на растущую агрессию со стороны Киева, посчитал журналист.