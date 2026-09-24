Ле Пен заявила, что во Франции закончились ресурсы для помощи Украине

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Париж больше не может финансово помогать Украине. Об этом заявила кандидат в президенты, глава парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен в ходе мероприятия Politico.

По словам Ле Пен, Франция сама находится в чрезвычайном финансовом положении, поэтому меры помощи Украине будут неоправданны.

Ранее сообщалось о готовности Франции направить военных на Украину в случае установления режима прекращения огня.

Отправка солдат может быть организована в рамках "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву, дислоцировать их планируют вдали от линии фронта на стратегически важных объектах. Задачей военных станет подготовка, оснащение и восстановление украинской армии. Помимо этого, своих военных на Украину могут направить и другие страны "коалиции желающих".