Europe 1: Франция готова направить военных на Украину в случае прекращения огня

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Франция намерена незамедлительно направить своих военнослужащих на Украину в случае установления режима прекращения огня. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По данным журналистов, отправка французских солдат может быть организована в рамках "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву.

Военных планируется дислоцировать вдали от линии фронта на стратегически важных объектах. Их задачей станет подготовка, оснащение и восстановление украинской армии. Кроме того, истребители Rafale будут задействованы для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Помимо Франции, своих военных на Украину могут направить и другие страны "коалиции желающих". Как утверждает радиостанция, речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих.

Ранее стало известно, что "коалиция желающих" подтвердила планы подготовить развертывание многонациональных военных сил на Украине после завершения конфликта. При этом точная численность предполагаемого контингента не называлась. Кроме того, сопредседатели "коалиции желающих" призвали Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня без предварительных условий.