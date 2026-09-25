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25 сентября, 09:36

Происшествия

Граждан и сотрудников эвакуировали с КПП на грузино-российской границе

Фото: МАХ/SHOT

С контрольно-пропускного пункта "Дарьяли" на границе Грузии с Россией эвакуировали граждан и сотрудников из-за повышения уровня воды в долине Девдоракского ледника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское МВД.

По данным ведомства, системы оповещения в долине Девдораки зафиксировали рост уровня воды в устье реки. После этого в безопасное место вывели находившихся на пункте пропуска граждан, патрульных полицейских, таможенников, пограничников и работников частных компаний.

Ограничения затронули и автомобильное движение – проезд через КПП закрыли в обоих направлениях.

По информации из СМИ, по этой причине около тысячи человек застряли на границе России и Грузии. По словам россиян, их начали разворачивать на КПП еще в районе 05:00. Перед границей растянулись километровые очереди, часть машин скопилась на стоянке в грузинском поселке Коби.

Ранее в пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили о повреждении электровоза и первого вагона поезда № 66 Москва – Тольятти из-за внешнего вмешательства. Инцидент произошел в 06:03 на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза. Схода состава не было, однако, по предварительным данным, пострадал машинист. Среди пассажиров травмированных нет.

На месте работают оперативные службы, движение на перегоне приостановлено. Из-за происшествия задерживаются поезда № 10 и 16, следующие из Москвы в Самару.

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