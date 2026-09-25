Невролог Демьяновская: сны могут становиться ярче из-за тревоги и недосыпа

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Сновидения могут становиться ярче и беспокойнее из-за стресса, тревоги или недостатка сна. Об этом сообщает RT со ссылкой на невролога Екатерину Демьяновскую.

По словам специалиста, повторяющиеся сюжеты – например, опоздание на поезд, сдача экзамена или попытка убежать от преследователя – встречаются нередко. Из-за сильных эмоций такие сны могут беспокоить человека и после пробуждения – он снова и снова мысленно возвращается к ним, пытаясь найти объяснение.

При этом тревожные сновидения сами по себе не свидетельствуют о нарушениях. Во время сна мозг продолжает обрабатывать эмоционально важные события, участвует в формировании воспоминаний, а в снах могут смешиваться впечатления последних дней и давние переживания. Демьяновская подчеркнула, что это обычный физиологический процесс.

Если сновидения стали неприятнее, врач советует оценить, не связано ли это с обстоятельствами повседневной жизни – затяжными конфликтами, чрезмерной нагрузкой или нерешенными проблемами. Также стоит проверить, хватает ли времени на сон, прогулки и физическую активность. Однако считать любой повторяющийся сон признаком заболевания не следует.

Обратиться к сомнологу стоит, если кошмары регулярно будят человека, он боится засыпать и из-за этого не высыпается. Специалист проведет обследование и поможет определить причину.

Иногда для улучшения состояния достаточно наладить режим дня, уменьшить стресс или пересмотреть принимаемые лекарства. Демьяновская также отметила, что при длительных кошмарах, сопровождающихся тревожными или депрессивными расстройствами, могут потребоваться специальные комплексные методы лечения.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева предупредила, что тяжелая еда незадолго до сна может вызывать тревожные сновидения. После переедания и рефлюкса у человека может появиться ощущение нехватки воздуха. Сладкое способно спровоцировать ночное пробуждение из-за голода после скачка уровня глюкозы, а поздний ужин – нарушить выработку соматотропного гормона, который влияет на тонус кожи и жировой обмен.

За три часа до сна врач также советует избегать кофеина, горячей острой пищи, интенсивных тренировок и сильных негативных эмоций – вместо просмотра телевизора или соцсетей она порекомендовала спокойное чтение при теплом свете.