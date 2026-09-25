Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 23:12

Политика

Глава РФПИ Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорк

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Нью-Йорк на очередной раунд переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит при усиленных мерах безопасности. Кортеж российского представителя сопровождали полицейские машины Нью-Йорка, у места проведения переговоров также дежурили сотрудники охраны. Переговоры продолжаются в рамках серии контактов Дмитриева в Нью-Йорке.

Ранее СМИ сообщали о встрече Дмитриева со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Нью-Йорке. Дипломаты обсудили сотрудничество между Россией и США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.

По словам Дмитриева, администрация президента США Дональда Трампа выступает за сохранение диалога с Россией и совместное решение проблем, в отличие от Евросоюза и Великобритании, которые застряли в "мышлении экс-президента США Джо Байдена".

Читайте также


политика

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика