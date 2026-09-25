Глава РФПИ Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорк

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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Нью-Йорк на очередной раунд переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит при усиленных мерах безопасности. Кортеж российского представителя сопровождали полицейские машины Нью-Йорка, у места проведения переговоров также дежурили сотрудники охраны. Переговоры продолжаются в рамках серии контактов Дмитриева в Нью-Йорке.

Ранее СМИ сообщали о встрече Дмитриева со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Нью-Йорке. Дипломаты обсудили сотрудничество между Россией и США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.

По словам Дмитриева, администрация президента США Дональда Трампа выступает за сохранение диалога с Россией и совместное решение проблем, в отличие от Евросоюза и Великобритании, которые застряли в "мышлении экс-президента США Джо Байдена".