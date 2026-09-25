Песков: возможность трехсторонней встречи по Украине обсуждалась Путиным и Трампом

Фото: kremlin.ru

Возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Однако конкретных договоренностей по этому поводу пока не достигнуто, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, такое обсуждение имело место, говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, это было во время телефонного разговора Путина и Трампа. Пока больше конкретики я вам сказать не могу", – заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что подводить итоги поездки спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США пока преждевременно. Сейчас Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, сосредоточившись на вопросах потенциального взаимодействия двух стран в экономической сфере.

Ранее Дмитриев опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы запланированных трехсторонних встречах с участием России, США и Украины в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что такие мероприятия не запланированы и проводиться не будут.

В свою очередь, в Кремле заявили, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, включая возможные контакты между Россией и США, не имеют смысла без предварительной работы на экспертном уровне. При этом Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта.