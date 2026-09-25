Голикова заявила, что "Пушкинской картой" пользуются 90% молодых людей от 14 до 23 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Пушкинскую карту" используют 90% молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках сессии Форума объединенных культур, которую модерирует гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Почти 13 тысяч учреждений культуры предлагают около 70 тысяч культурных мероприятий", – передает ТАСС слова Голиковой.

Вице-премьер рассказала, что в 2026-м на форуме появился отдельный молодежный трек. В рамках мероприятия молодые таланты дискутируют с популярными деятелями культуры.

Голикова добавила, что руководители крупнейших творческих союзов России представляют молодежные проекты и механизмы поддержки молодых профессионалов на международных площадках. Она назвала это вкладом в будущее.

Также она подчеркнула, что наша страна осуществляет множество культурно-образовательных проектов, фестивалей, форумов, среди которых Международный детский культурный форум.

Недавно проект "Пушкинская карта" отметил юбилей – ему исполнилось 5 лет. За время существования инструмента молодежь купила 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей. 37% всех покупок по "Пушкинской карте" приходится на кино, а каждый шестой билет оформляют в музеи, среди популярных – Третьяковская галерея и Музей имени Пушкина.