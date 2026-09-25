МВД сообщило о схеме мошенничества с приложениями Telegram, имитирующими "Яндекс Задания"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мошенники начали создавать в мессенджере Telegram мини-приложения, которые могут имитировать платформу "Яндекс Задания", и под предлогом быстрого заработка на них выманивать деньги и данные. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в MAX.

По данным ведомства, злоумышленники обещают выплатить по 150 рублей за заполнение анкеты, отправку сообщения менеджеру и запуск такого приложения, а 300 рублей – за подписку на канал. После выполнения всех заданий участнику открывается доступ якобы к "розыгрышу с призом".

Для вывода денег мини-приложение просит ввести номер телефона или данные банковской карты. Однако затем мошенники под предлогом приостановки платежа отправляют жертву якобы в "службу поддержки" или в личный аккаунт "менеджера", где требуют оплатить фальшивую пошлину за выплату вознаграждения.

Такая схема обмана построена на социальной инженерии, где быстрая выгода – приманка, и под ее предлогом мошенники выманивают личные и банковские данные или деньги на "комиссию", добавили в МВД.

Ранее заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития Высшей школы современных социальных наук (ВШССН) МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин рассказал, что злоумышленники используют игровые чаты в качестве площадки для начала общения, чтобы втереться в доверие к детям и подросткам.

Они с помощью угроз и шантажа заставляют детей передавать курьерам накопления родителей или ценные вещи. Всплески преступлений с помощью игровых чатов фиксируются в периоды праздников или каникул, поскольку в это время учащиеся больше времени проводят за играми, подчеркнул киберэксперт.