Киберэксперт Воронин: мошенники используют игровые чаты для обмана детей

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Мошенники используют игровые чаты в качестве площадки для начала общения, чтобы втереться в доверие к детям и подросткам. Об этом сообщил заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития Высшей школы современных социальных наук (ВШССН) МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с RT.

По его словам, впоследствии жертвами могут стать уже родители. Злоумышленники с помощью угроз и шантажа заставляют детей передавать курьерам накопления родителей или ценные вещи. Например, они могут напугать несовершеннолетних якобы уголовным преследованием родителей.

Всплески преступлений с помощью игровых чатов фиксируются в периоды праздников или каникул, поскольку в это время учащиеся больше времени проводят за играми. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо регулярно рассказывать детям о существующих схемах. Для этого нужны доверительные отношения между ребенком и его родителями, подчеркнул киберэксперт.

Ранее сообщалось, что число мошенников среди несовершеннолетних россиян увеличилось на 39% за 8 месяцев 2026 года. За тот же период произошел рост более чем на 70% среди совершивших преступления террористического характера.