Число мошенников среди несовершеннолетних россиян выросло на 39%

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Число несовершеннолетних, совершивших мошенничество в России за 8 месяцев 2026 года, выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин.

"По итогам 8 месяцев происходит рост более чем на 70% среди совершивших преступления террористического характера", – сказал он.

Калинин привел эти данные во время сессии на международном форуме "Диалог о фейках 4.0". Он отметил, что МВД также рассматривает возможность создания координационного центра по профилактике детской преступности.

Предполагается, что такой центр объединит органы государственной власти, участвующие в профилактической работе, и общественные организации. Как указал Калинин, это позволит снизить расходы на такую деятельность и повысить ее эффективность.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин обращал внимание, что число подростков, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, выросло в 2 раза. В 2026 году правоохранители расследовали более 11 тысяч преступлений несовершеннолетних, число юных правонарушителей увеличилось на 9% (до 9 641), насильственных преступлений – на 10%.