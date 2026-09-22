Хуснуллин заявил о падении ввода жилья в России на 14% по сравнению с 2025 годом

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ввод жилья в России снизился на 14% по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Несмотря на эти значения, многоквартирное жилье увеличилось по объемам ввода почти на 8%, что немного больше показателей по нежилой недвижимости. Однако все еще фиксируется упадок индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

На сложившуюся ситуацию повлияли высокая ключевая ставка и недостаток ипотеки именно в сфере ИЖС, отметил Хуснуллин. Правительство уже подготовило ряд мер – дополнительное увеличение земельных участков, более упрощенные процедуры их передачи и более расширенный объем градостроительных потенциалов.

"Надеемся, это даст нам дополнительный прирост ввода ИЖС", – добавил вице-премьер.

В общей сложности правительство планирует ввести приблизительно 100 миллионов квадратных метров жилья по итогам года.

Ранее Хуснуллин заявил, что в России рассматривают возможность бесплатного предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По его словам, такая мера необходима для нового витка развития жилищного строительства.

Сейчас 63% населения страны хотят жить в индивидуальных домах. Вице-премьер добавил, что государство намерено более активно развивать ИЖС, однако это непростая задача, требующая неординарных решений.