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01:54

Общество

В России предложили проверять каждую партию соцпитания

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие социальные учреждения. С такой инициативой выступили члены общественного совета при Россельхознадзоре, сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания.

В частности, Минэкономразвития и Минпромторгу предложено рассмотреть возможность проверки каждой партии продукции с внесением результатов испытаний в информационные системы прослеживаемости. Минсельхозу – законодательно закрепить право заказчиков и контрольных органов проверять предприятия-производителей и поставщиков социального питания. Кроме того, общественники предложили всем трем ведомствам организовать централизованный контроль качества сырья.

Как отмечается в документе, несмотря на принимаемые меры, продолжают выявляться нарушения требований к качеству и безопасности пищевой продукции. Начальник управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула сообщила, что речь идет об изменении сроков годности, поставках товаров без информации об использованном сырье, а также продукции, не прошедшей процедуры подтверждения безопасности.

В связи с этим она предложила при заключении контрактов на поставку питания дополнительно анализировать деятельность поставщиков в системах "Меркурий", "Веста" и "Цербер" ФГИС "ВетИС". Также, по ее мнению, необходимо исключить возможность поступления в соцучреждения партий подконтрольных товаров, по которым в компоненте "Меркурий" отсутствуют данные о прослеживаемости на основе ветеринарной сертификации, и предусмотреть отказ в доступе к участию в поставках организациям, пойманным на фальсификате и контрафакте.

Ранее в Госдуме заявили, что школы, детские сады, больницы и санатории должны обеспечивать детей с непереносимостью глютена специальным безглютеновым питанием. Депутаты также предложили рассмотреть закрепление на федеральном уровне минимальной гарантии поддержки детей с подтвержденной целиакией в виде денежной выплаты или обеспечения безглютеновыми продуктами с ежегодной индексацией.

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