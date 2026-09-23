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23 сентября, 12:12

Происшествия

ФСБ задержала москвича, планировавшего взрыв автомобиля из кортежа чиновника

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали жителя Москвы 1993 года рождения, который планировал совершить теракт на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Москве и области.

По данным спецслужбы, мужчина является участником террористической организации. Он намеревался устроить взрыв автомобиля, входящего в кортеж высокопоставленного чиновника.

Ранее сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Керчи. По версии ведомства, он снабжал украинские подразделения, собирал деньги и закупал экипировку, создав для этого в Telegram группу с проукраинскими волонтерами. Также задержанный сливал данные о дислокации ПВО и других военных объектов на полуострове.

Др этого ФСБ задержала жителя Краснодара, который передавал СБУ информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского края и планы размещения боевой техники.

ФСБ задержала москвича, планировавшего теракт против высокопоставленного чиновника

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