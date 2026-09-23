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23 сентября, 14:44

Культура

Мединский вручил членский билет Союза писателей Якубовичу

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Помощник президента РФ, председатель Союза писателей России Владимир Мединский вручил народному артисту РФ Леониду Якубовичу членский билет объединения нового образца. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла в штаб-квартире Союза писателей России в Москве. Вместе с Якубовичем билеты получили писатели Владислав Отрошенко, Лион Измайлов, Николай Черкашин, а также публицисты Олег Ясинский и Владимир Ваньке.

Ранее Владимир Путин объявил благодарность Якубовичу, а также телеведущим Александру Гордону, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Президент России подписал соответствующее распоряжение "О поощрении".

Из документа следует, что телеведущим объявили благодарность в связи с их заслугами в области СМИ и многолетней добросовестной работой.

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