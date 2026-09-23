Купание запретили на пляжах Анапы из-за шторма и сильного течения

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В Анапе 23 сентября временно запретили купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщила мэрия города в телеграм-канале.

Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. По данным Краснодарского ЦГМС, 23 и 24 сентября в регионе ожидаются ливни с грозой и градом, а также сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

На фоне непогоды последствия шторма фиксируют и в Крыму. Как сообщил замначальника регионального главка МЧС Андрей Павлюченко, в республике зарегистрировали 10 происшествий, в том числе пять из-за отключений электричества, два из-за падения деревьев, два из-за подтоплений и одно из-за обрушения кровли.

На южном берегу Крыма скорость ветра достигала 30 метров в секунду, в восточной части республики – 24 метров в секунду. В Бахчисарайском районе выпало до 60 миллиметров осадков, в горно-лесной местности и Белогорском районе – до 40 миллиметров.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 21:00 23 сентября до 18:00 24 сентября, местами порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Кроме того, Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в России. В столичном регионе они могут сохранять активность до конца осени, если погода остается теплой.