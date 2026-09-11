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11 сентября, 18:25

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Биолог Сафонов: активность клещей снизится в столичном регионе в конце осени

Биолог рассказал, когда в столичном регионе снизится активность клещей

Фото: 123RF.com/rbkomar

Активность клещей напрямую зависит от погоды и снижается, когда приходит устойчивый холод. В случае теплого межсезонья такой момент может наступить в столичном регионе только в конце осени, предупредил в разговоре с Москвой 24 рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в стране начался второй пик активности клещей.

Сафонов уточнил, что возможность гулять и не опасаться членистоногих появится только после того, как температура почвы упадет ниже плюс 5 градусов.

"При относительно теплой осени сезон клещей может завершиться и в конце ноября", – отметил он.

Он напомнил, что на асфальтированных улицах, в скверах и на газонах они жить не любят, предпочитая крупные лесопарковые зоны. Там сохраняется их естественная среда обитания в виде лесной подстилки, плюс есть "подкормители": насекомоядные птицы, ежи, грызуны. Поэтому в этих зонах нужно соблюдать те же меры безопасности, что и за городом во время сбора в лесу грибов и ягод.

Ключевой момент: обязательно осматривать себя каждые 15–30 минут, тогда можно будет вовремя обнаружить клеща и не дать ему присосаться. Чтобы проверка проходила легче, следует надевать светлую одежду, тогда паразит будет виден сразу.
Дмитрий Сафонов
биолог

Кроме того, после прогулки надо внимательно проверить, нет ли клещей на принесенных из леса цветах, ягодах и грибах, иначе они могут переползти на тело и укусить уже дома, предупредил Сафонов.

"Кстати, иногда советуют закрывать голову платком на случай, если паразит упадет с дерева. Но это миф: клещи так высоко забраться не могут, а попадают на нас с травы. Далее они ползут по одежде вверх, и вот тут платок может пригодиться, чтобы помешать забраться в зону волос или за уши, где их сложнее обнаружить", – пояснил биолог.

В целом очень важно, чтобы тело было максимально закрыто одеждой. Главное – всегда заправлять брюки в носки во время прогулок по лесной зоне, чтобы клещи не могли пробраться к коже, добавил эксперт.

Стоит использовать и репелленты: лучше всего клещей отпугивают варианты с диэтилтолуамидом. Однако полностью на них полагаться нельзя, потому что всегда есть риск пропустить при обработке маленький участок, через который клещ и проползет к телу, заключил Сафонов.

Ранее герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил, что осенью с гадюкой можно встретиться в любом районе столицы и даже в городской черте. При этом змея никогда не нападает первой.

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