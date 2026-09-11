Биолог Сафонов: активность клещей снизится в столичном регионе в конце осени

11 сентября, 18:25Общество
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Активность клещей напрямую зависит от погоды и снижается, когда приходит устойчивый холод. В случае теплого межсезонья такой момент может наступить в столичном регионе только в конце осени, предупредил в разговоре с Москвой 24 рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в стране начался второй пик активности клещей.
Сафонов уточнил, что возможность гулять и не опасаться членистоногих появится только после того, как температура почвы упадет ниже плюс 5 градусов.
"При относительно теплой осени сезон клещей может завершиться и в конце ноября", – отметил он.
Он напомнил, что на асфальтированных улицах, в скверах и на газонах они жить не любят, предпочитая крупные лесопарковые зоны. Там сохраняется их естественная среда обитания в виде лесной подстилки, плюс есть "подкормители": насекомоядные птицы, ежи, грызуны. Поэтому в этих зонах нужно соблюдать те же меры безопасности, что и за городом во время сбора в лесу грибов и ягод.
Кроме того, после прогулки надо внимательно проверить, нет ли клещей на принесенных из леса цветах, ягодах и грибах, иначе они могут переползти на тело и укусить уже дома, предупредил Сафонов.
"Кстати, иногда советуют закрывать голову платком на случай, если паразит упадет с дерева. Но это миф: клещи так высоко забраться не могут, а попадают на нас с травы. Далее они ползут по одежде вверх, и вот тут платок может пригодиться, чтобы помешать забраться в зону волос или за уши, где их сложнее обнаружить", – пояснил биолог.
В целом очень важно, чтобы тело было максимально закрыто одеждой. Главное – всегда заправлять брюки в носки во время прогулок по лесной зоне, чтобы клещи не могли пробраться к коже, добавил эксперт.
Стоит использовать и репелленты: лучше всего клещей отпугивают варианты с диэтилтолуамидом. Однако полностью на них полагаться нельзя, потому что всегда есть риск пропустить при обработке маленький участок, через который клещ и проползет к телу, заключил Сафонов.
Ранее герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил, что осенью с гадюкой можно встретиться в любом районе столицы и даже в городской черте. При этом змея никогда не нападает первой.