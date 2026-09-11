Фото: depositphotos/santypan

Годовая инфляция в России в августе составила 6,33%, тогда как в июле показатель был на уровне 5,98%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, сообщили в Росстате.

По данным ведомства, продовольственные товары в августе подешевели на 0,26% по сравнению с июлем, а в годовом выражении их стоимость выросла на 5,08%. Цены на непродовольственные товары, напротив, выросли на 0,53% за месяц и на 6,51% за год.

Услуги в августе стали дешевле на 0,54% к июлю, однако в годовом выражении подорожали на 7,85%.

Ранее сообщалось, что социально значимые продовольственные товары "первой цены" в крупных торговых сетях России в августе подешевели на 4,2% по сравнению с июлем.

Цены снизились в 14 из 25 категорий. Сильнее всего изменилась цена на черный чай (-23,6%), тушку цыпленка-бройлера (-13,4%), сахарный песок (-12,7%) и гречневую крупу (-9,2%).