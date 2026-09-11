Парковка со шлагбаумом у главного входа ВДНХ закроется с 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парковка со шлагбаумом № 9507, расположенная слева от главного входа ВДНХ, временно закроется с 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Возобновить работу парковки планируется до конца года. Полный список городских паркингов со шлагбаумом горожане могут посмотреть в приложении "Парковки России" и на сайте "Московского паркинга".

Ранее сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин призвал сократить количество парковочных мест в торговых центрах на 30%. С его слов, предложение связано со снижением ввода торговой недвижимости и изменением поведения покупателей.

В частности, за первые 28 недель текущего года средняя посещаемость российских ТЦ оказалась на 27% ниже аналогичного периода в 2019 году.