Почти 5 тысяч машино-мест реализовали на торгах в Москве за первую половину 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые 6 месяцев текущего года на городских торгах в Москве реализовали 4,9 тысячи машино-мест, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, машино-места стабильно входят в число категорий-лидеров на торгах. Больше всего мест – 881 – реализовали в Северном административном округе. Также популярны были Восточный и Юго-Восточный округа, где приобрели 795 и 628 объектов соответственно. Средняя конкуренция – три участника на лот.

Личное машино-место экономит время на поиск парковки, а также обеспечивает безопасность автомобиля. Кроме того, благодаря ему машина оказывается защищена от осадков, перепадов температур и других связанных с погодой факторов.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, столица выставляет на торги машино-места как на подземных стоянках жилых зданий, так и в наземных паркингах.

С января по июнь 2026 года 4,8 тысячи мест было реализовано на парковках в домах, а около 100 – в специальных комплексах гаражного назначения. Приобретать лоты могут как юридические, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Аукционы проходят на электронной площадке "Росэлторг". Для участия нужны регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Вся информация о лотах – фотографии, документация, условия и форма продажи – доступна в разделе "Торги Москвы" на Инвестиционном портале столицы.

Ранее в районе Филевский Парк на торги выставили 24 парковочных места. Они находятся на подземной стоянке жилого дома по адресу улица Заречная, дом 5. Площадь каждого машино-места составляет 13,3 квадратного метра.