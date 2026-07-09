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09 июля, 17:57

Город

Свыше 100 нестационарных торговых объектов реализовано на аукционах в Москве

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Свыше 100 нестационарных торговых объектов реализованы на аукционах в Москве за первое полугодие 2026 года, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он напомнил, что столичные бизнесмены могут открыть свое дело в разных районах столицы, получив право на свою деятельность в нестационарных торговых объектах (НТО).

"Такие лоты реализуются на городских торгах. НТО находятся в общественных местах с высокой проходимостью: на улицах, набережных, в парках, возле станций метро, в жилых микрорайонах и в подземных пешеходных переходах", – сказал он.

Пуртов уточнил, что в первом полугодии на аукционах реализовано 113 лотов в этой категории, их площадь составила 4,7 тысячи квадратных метров. Больше всего объектов, реализованных на аукционах, находится на юге столицы. Также в топ-5 вошли ЦАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО.

"Самыми популярными стали объекты для продажи продуктов питания. Средняя конкуренция в ходе аукционов составила два участника", – отметил Пуртов.

Уточняется, что победитель аукциона заключает с городом договор, по которому ему передают готовые объекты либо выделяют участки под их размещение. Это и киоски с мороженым, выпечкой, сладостями, пункты проката, магазины с сувенирами и многое другое.

Ранее помещение площадью 493,5 квадратного метра было выставлено на торги около станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии метро. Объект расположен на Ленинградском шоссе. Помещение занимает первый этаж и подвал, а также имеет отдельный вход. Инвестор там может открыть офис, спортивный или медицинский центр, магазин бытовой техники и другой бизнес.

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