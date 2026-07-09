Hürriyet: актриса Иртем умерла из-за алкогольного отравления

Фото: кадр из сериала "Клюквенный щербет"; режиссеры – Кетче, Озгюр Севимли, Айдын Булут; производство – Gold Film

Смерть турецкой актрисы Эдже Иртен, известной по ролям в сериалах "Клюквенный щербет" и "Семья", наступила в результате алкогольного отравления. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По данным судебно-медицинской экспертизы, на которую ссылаются авторы материала, уровень алкоголя в крови артистки составил 395 миллиграммов на децилитр. Причиной смерти указано отравление этиловым спиртом.

О трагедии стало известно 15 июня. Иртем скончалась спустя день после того, как отпраздновала свое 35-летие.

Как писали СМИ, утром того дня актриса почувствовала недомогание, находясь дома с матерью. На место прибыли медики, однако спасти ее не удалось. Изначально причиной ее гибели называли сердечный приступ.