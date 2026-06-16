Ксения Бородина отреагировала на смерть турецкой актрисы Эдже Иртем

Турецкая актриса Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет на следующий день после дня рождения, сообщили СМИ. Что известно о смерти звезды, расскажет Москва 24.

"Завоевала любовь своим характером"

Фото: кадр из сериала "Мистер Ошибка"; режиссер – Дениз Иорулмазер; производство – Gold Film

35-летняя турецкая актриса, звезда сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем скончалась в собственном доме в Стамбуле, сообщили СМИ. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Более точная информация будет озвучена после вскрытия.

По сообщениям турецких журналистов, знаменитость почувствовала себя плохо дома рано утром. Мать актрисы поспешила на помощь, однако дочь умерла у нее на руках до приезда скорой. При этом накануне трагедии Эдже пышно отметила 35-летие в кругу друзей.

Одна из главных фанаток турецких сериалов, телеведущая Ксения Бородина отреагировала на смерть актрисы в своем телеграм-канале, отметив, что Иртем "завоевала любовь всех своим характером в "Клюквенном щербете".

При этом поклонники Эдже обсудили в Сети конспирологическую теорию, предположив, что смерть актрисы могла быть неслучайной. Коллеги Иртем становились фигурантами громких уголовных дел, связанных с сутенерством и незаконным оборотом наркотиков, на протяжении последних нескольких месяцев. С начала 2026-го в рамках антинаркотической операции были задержаны звезды "Клюквенного щербета" Догукан Гюнгер, актеры Джан Яман, Селен Гергюзель, а также Ханде Эрчел, известная по проекту "Постучись в мою дверь". Последнюю вскоре отпустили после сдачи теста на наркотики, который оказался отрицательным. Другие известные фигуранты были также отпущены на свободу, однако Догукан позже сам признался в употреблении запрещенных веществ. На фоне скандала его уволили из "Клюквенного щербета".

На фоне этого фанаты Иртем обсуждают, могла ли актриса быть связана с этими разбирательствами (официально ее имя не фигурировало в скандале).

"Сияющая, энергичная, жизнерадостная"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/irtemece

Иртем родилась 14 июня 1991 года в турецком городе Сивас. Она окончила оперно-вокальный факультет, а также обучалась актерскому искусству. Массовый зритель узнал о ней благодаря ролям в сериалах, среди которых "Сбежавшие невесты", "Новая невеста", "Запретный плод". При этом настоящую популярность ей принесла роль Ишил Тюрккан в проекте "Клюквенный щербет".

Актриса признавалась в интервью турецким СМИ, что сразу отметила, что ее героиня чем-то похожа на нее саму.





Эдже Иртем актриса Сияющая, энергичная, жизнерадостная, верящая в свою правоту женщина, которая не слишком прислушивается к негативному мнению других. В этом мы немного похожи. Мне тоже не нравится жить жизнью в соответствии с мнением других. Я сама принимаю решения. Я сама приму последствия, хорошие или плохие.

Эдже также отметила, что на съемочной площадке царила дружелюбная атмосфера и коллеги помогли ей быстро войти в рабочий ритм.

Помимо работы, актриса была увлечена путешествиями и часто публиковала снимки в своих соцсетях. В феврале 2026-го она посетила столицу Австрии Вену, в марте постила фотографии из Франции, в мае уже гуляла по Ватикану и Италии, после чего отправилась в Чехию. Всего неделю назад Иртем отдыхала в Таиланде.

Кроме того, она брала уроки вокала, играла на гитаре и занималась спортом. Любимыми видами активности Иртем были настольный теннис, пляжный волейбол и лыжи.