Директор Леонтьева назвал враньем повышение гонорара за его выступления в России

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Директор народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев назвал враньем информацию о повышении суммы гонораров за выступления певца, передает РИА Новости.

Ранее Mash сообщил, что Леонтьев повысил стоимость своего гонорара за выступления для россиян. За 50-минутный концерт певец якобы требует заплатить ему не менее 17 миллионов рублей. При этом для зарубежных гостей стоимость выступления осталась прежней – примерно 12 миллионов рублей.

Также утверждалось, что артист стал отказываться от сольных корпоративов из-за длительных перелетов. Леонтьев чаще соглашается выступить на крупных мероприятиях, в том числе и в России, где можно реже летать и больше зарабатывать.

Певец завершил свою концертную деятельность в марте 2024 года. Последнее большое выступление состоялось в 2019 году, и с тех пор Леонтьев не давал массовых концертов.