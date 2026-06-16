Mash: Валерий Леонтьев требует 17 млн за выступление в России

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Певец Валерий Леонтьев повысил стоимость своего гонорара за выступления для россиян. Об этом сообщает Mash в мессенджере MAX.

Теперь за 50-минутный концерт в России певец требует заплатить ему не менее 17 миллионов рублей, а для зарубежных гостей стоимость выступления осталась прежней – примерно 12 миллионов рублей.

Кроме того, артист стал отказываться от сольных корпоративов из-за длительных перелетов между континентами. В частности, на борту самолета у Леонтьева усиливаются перепады давления и болит голова. Также во время долгих полетов увеличивается нагрузка на сосуды певца.

На данный момент артист чаще соглашается выступить на крупных мероприятиях, в том числе и в РФ, где можно реже летать и больше зарабатывать. Например, зимой за корпоратив "Лукойла" в Москве певцу заплатили примерно 15 миллионов рублей без учета его райдера.

Этим летом Леонтьев планирует вновь отправиться в Россию на заработки.

Леонтьев завершил свою концертную деятельность в марте 2024 года в связи со своим 75-летием. Концертный директор певца отмечал, что он достаточно давно ушел со сцены, просто неофициально. Последнее большое выступление состоялось в 2019 году, и с тех пор артист не давал массовых концертов.

