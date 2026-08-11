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11 августа, 21:17

Политика

Журналист Боуз удивился решению Путина поговорить с людьми на улице Новосибирска

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X удивился кадрам, на которых Владимир Путин общается с жителями Новосибирска.

"Путин решил остановить свой кортеж в Новосибирске, чтобы поприветствовать местных детей. Посмотрите и послушайте, как его встречают, а теперь спросите себя, могли бы французские, британские или немецкие лидеры безопасно сделать то же самое", – отметил Боуз.

Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой 10 августа. В Академгородке он провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными. Например, президент рассказал, что никогда не опасался рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта.

Также глава государства провел встречу с губернатором Андреем Травниковым. В рамках этого мероприятия он дал официальный старт работе завода по переработке молока ООО "Сибирская академия молочных наук" группы компаний "Эконива" в Новосибирской области.

После рабочей программы кортеж президента остановился на одной из улиц города. Путин вышел из машины, поприветствовал ожидавших его горожан, коротко пообщался с ними и пожал некоторым руку.

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