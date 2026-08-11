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11 августа, 11:48

Политика

Путин заявил, что не боится угроз искусственного интеллекта

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Владимир Путин на встрече со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирске рассказал, что никогда не опасался рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта.

В ходе мероприятия президент спросил у одного из студентов, какие угрозы может нести ИИ. В ответ на это молодой человек отметил, что главе государства нечего бояться.

"А я никогда ничего не боялся", – сказал на это российский лидер.

Ранее Путин указал, что необходимо активнее использовать современные технологии. В частности, он упомянул возможности интернета, искусственного интеллекта и другие решения в сфере IT.

Президент подчеркнул, что это может стать одним из инструментов, чтобы сохранять специалистов в регионах и повышать их привлекательность.

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