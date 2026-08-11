Издание Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" выставят на торги за 3,5 млн руб

Фото: litfund.ru

Аукционный дом "Литфонд" на торгах 13 августа представит прижизненное издание писателя Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком", сообщила ТАСС пресс-служба аукционного дома.

Книга станет самым дорогим лотом – стартовая ставка составит 3,5 миллиона рублей. Это издание ранее находилось в собрании литературоведа и историка литературы Александра Бороздина, а в 1920-х годах продавалось в петроградском магазине "Антиквариат", принадлежавшем знаменитому коллекционеру Павлу Губару.

Еще одним редким лотом станет иллюстрированное издание "Волшебство белой розы", посвященное празднику, который прошел в Потсдаме 13 июля 1829 года. В книге представлены виды с натуры работы Гаэртнера, картины по эскизам Карла Фридриха Шинкеля, литографированные Юлиусом Шоппе, а также шествие принцев и рыцарей.

"Праздник, включавший костюмированный турнир и вручение специально учрежденного ордена по эскизу самой императрицы, подробно запечатлен на раскрашенных гравюрах. За этот экземпляр, представляющий большую редкость, назначена стартовая ставка в 750 тысяч рублей", – добавила в аукционном доме.

Среди других редкостей на торги заявлен комплект из текстов и атласа Николаса-Габриэля Леклерка "Естественная, нравственная, гражданская и политическая история древней и современной России" (1783–1794 годов) за 600 тысяч рублей.

Также будет представлена гравюра на меди с ручной акварельной подкраской "Дворец и крепость Великого Князя Московского, обычно называемые Кремленаград", созданная Гесселем Герритсом в Амстердаме в 1660-х годах.

На подробном плане пронумерованы свыше 30 сооружений, включая Успенский собор, колокольню Ивана Великого и погибший во время пожара Царский колокол. Текущая ставка за этот раритет музейного уровня составляет 280 тысяч рублей.

Ранее книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания ушла с молотка на британском аукционе Rare Book Auctions за 17 тысяч фунтов, или почти 23 тысячи долларов. Речь идет о книге 1997 года выпуска в мягкой обложке. Тогда она стоила 4,99 фунта.