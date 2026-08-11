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11 августа, 16:19

Происшествия

Черепно-мозговую травму получила девочка, которую мать столкнула с балкона в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трехлетняя девочка, которую мать столкнула с балкона в Сергиевом Посаде Московской области, находится в крайне тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

У ребенка диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, а также множество ушибов и ссадин. Кроме того, девочка сейчас в состоянии шока.

Мать столкнула дочь с балкона 9-го этажа дома 10 августа. По данным Сергиево-Посадской городской прокуратуры, в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса она признала вину, но не смогла объяснить мотивы поступка.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнице предъявлено обвинение в покушении на убийство. Отец пострадавшей, по информации правоохранителей, сейчас отбывает наказание за хулиганство.

Кроме того, у женщины есть еще один ребенок, которому 8 месяцев. Его передали родственникам.

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