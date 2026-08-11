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11 августа, 11:05

Происшествия

Женщина столкнула трехлетнюю дочь с балкона в Сергиевом Посаде

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

В Сергиевом Посаде 27-летнюю женщину обвинили в покушении на убийство трехлетней дочери, она столкнула ребенка через ограждение балкона с высоты 9-го этажа, сообщили в СУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным СК, инцидент произошел 10 августа. Женщина находилась в квартире на Московском шоссе вместе с двумя детьми. В какой-то момент она столкнула дочь через ограждение балкона. Девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего". На допросе обвиняемая признала вину, но объяснить мотивы своего поступка не смогла.

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, изучены записи с камер наружного видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, включая биологическую, психолого-психиатрическую, судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ход расследования контролирует Сергиево-Посадская городская прокуратура. В ведомстве добавили, что в момент совершения преступления обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Джанкойском районе Крыма взяли под стражу 64-летнего мужчину, обвиняемого в смерти 12-летней школьницы. Предварительно, он дал ребенку бытовой газовый баллончик, который не предназначен для употребления внутрь. Девочка вдохнула содержимое, потеряла сознание и умерла от острого отравления. После этого злоумышленник оттащил тело на задний двор и вырыл яму, чтобы скрыть следы преступления.

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