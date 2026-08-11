В Саратове футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Саратове на 10-летнего ребенка во время тренировки упали футбольные ворота, его госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вечером 10 августа на стадионе в Ленинском районе. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как рассказали РИА Новости в Минздраве Саратовской области, мальчик был доставлен в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Ранее 11-летнего ребенка ударило током во время купания у яхт-клуба в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел возле причала на улице Южной дороги. Предварительно, ребенок пострадал от находящегося там электрощита. Его госпитализировали.

