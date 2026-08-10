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10 августа, 17:53

Происшествия

Малолетний ребенок выпал из окна жилого дома в центре Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Маленький ребенок выпал из окна жилого дома в Дегтярном переулке в центре Москвы, его доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в MAX.

Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося и процессуальную проверку.

Ранее в Казани пятилетний мальчик погиб после падения с 10-го этажа многоквартирного дома. Отмечалось, что несовершеннолетний перед этим оставался без присмотра. Прокуратура начала проверку для установления обстоятельств трагедии.

До этого ребенок выпал из окна на 3-м этаже дома на Судостроительной улице на юге Москвы. Несовершеннолетний находился в квартире с бабушкой, которая отвлеклась на короткое время. Пострадавшего госпитализировали.

В Москве выясняют обстоятельства падения из окна третьего этажа маленького ребенка

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