Малолетний ребенок выпал из окна жилого дома в центре Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Маленький ребенок выпал из окна жилого дома в Дегтярном переулке в центре Москвы, его доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в MAX.

Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося и процессуальную проверку.

Ранее в Казани пятилетний мальчик погиб после падения с 10-го этажа многоквартирного дома. Отмечалось, что несовершеннолетний перед этим оставался без присмотра. Прокуратура начала проверку для установления обстоятельств трагедии.

До этого ребенок выпал из окна на 3-м этаже дома на Судостроительной улице на юге Москвы. Несовершеннолетний находился в квартире с бабушкой, которая отвлеклась на короткое время. Пострадавшего госпитализировали.