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06 августа, 11:54

Происшествия

Ребенок и его мать погибли после падения с 7-го этажа в Раменском

Фото: телеграм-канал SHOT

Женщина и трехлетний ребенок выпали из окна 7-го этажа жилого дома в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, трагедия произошла 5 августа. Во время игры, находясь в комнате с братом и сестрой, мальчик забрался на подоконник открытого окна, облокотился на москитную сетку, не удержал равновесие и стал падать.

В этот момент его 39-летняя мать была на кухне. Она услышала крики, прибежала в комнату и попыталась поймать сына, однако не сохранила равновесие и вместе с ребенком выпала. От полученных травм они скончались до прибытия врачей.

Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего. В свою очередь, по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Пресс-служба СК РФ добавила, что специалисты уже осмотрели место ЧП и провели допросы.

Ранее в Кирове очевидцы спасли 4-летнего мальчика, который выпал из окна 4-го этажа. Ребенка поймали на растянутое одеяло. По данным полиции, мальчик находился в квартире с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник и упал.

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