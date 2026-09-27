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01:22

Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о целях РФ на румынскую базу в Девеселу

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН со смехом отреагировал на вопрос журналистки о том, по-прежнему ли Россия видит целью румынскую базу в Девеселу.

Журналистка румынского СМИ напомнила министру слова Владимира Путина о том, что база в Девеселу находится в числе целей России из-за размещенного там американского вооружения. Она поинтересовалась, по-прежнему ли РФ нацелена на Румынию.

"Ну, это ж секрет", – ответил Лавров, добавив, что подобные вопросы относятся к разряду закрытых.

Ранее румынское управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержало 40-летнего гражданина России по подозрению в "сборе информации военного характера".

Утверждается, что он якобы делал и передавал фотографии техники румынских и союзных вооруженных сил, а также фиксировал передвижения личного состава и боевой техники на ряде баз в уездах Клуж, Констанца, Кэлэраш, Илфов и в Бухаресте.

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