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Лавров в шутку ответил на вопрос о целях РФ на румынскую базу в Девеселу
Фото: kremlin.ru
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН со смехом отреагировал на вопрос журналистки о том, по-прежнему ли Россия видит целью румынскую базу в Девеселу.
Журналистка румынского СМИ напомнила министру слова Владимира Путина о том, что база в Девеселу находится в числе целей России из-за размещенного там американского вооружения. Она поинтересовалась, по-прежнему ли РФ нацелена на Румынию.
"Ну, это ж секрет", – ответил Лавров, добавив, что подобные вопросы относятся к разряду закрытых.
Ранее румынское управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержало 40-летнего гражданина России по подозрению в "сборе информации военного характера".
Утверждается, что он якобы делал и передавал фотографии техники румынских и союзных вооруженных сил, а также фиксировал передвижения личного состава и боевой техники на ряде баз в уездах Клуж, Констанца, Кэлэраш, Илфов и в Бухаресте.