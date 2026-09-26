Лавров заявил, что глава МИД ФРГ ждет от России уступок на украинском фронте

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него сложилось ощущение, будто глава МИД Германии Йоханн Вадефуль ждет от Москвы уступок на украинском фронте. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Лаврова, во время встречи Вадефуль зачитал заранее подготовленный текст, который полностью повторял официальные заявления Германии.

"Ничего нового я оттуда не извлек", – подчеркнул министр.

Встреча состоялась по инициативе германской стороны. Лавров отметил, что российская сторона согласилась на незапланированную беседу, чтобы подтвердить готовность выслушивать всех коллег.

"Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать любых коллег, включая тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах", – сказал он.

Глава российского МИД также рассказал о подтексте беседы. По его словам, немецкий министр дал понять, что, пойдя на контакт, ждет от России уступок, в том числе по Черноморскому региону, чтобы танкеры и сухогрузы ходили без проблем.

Лавров отметил, что Россия не наносит удары по коммерческим судам, а весь ущерб судоходству наносят украинские атаки. Он добавил, что к Москве с просьбами обеспечить безопасность судов обращаются, например, Индия, Египет и Турция, и Россия отвечает им, что таких случаев не было.

Лавров также заявил о чистой совести России, противопоставив ее тем, кто подписывал и гарантировал договоренности в 2014, 2015 и 2019 годах, включая Германию и Францию. Он напомнил, что эти страны не выполнили ни одного из договоров, хотя Минские соглашения были одобрены Советом Безопасности ООН. Министр также отметил, что Германия настойчиво добивается постоянного членства в СБ ООН, хотя шансов у нее нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в штаб-квартире ООН состоялась встреча Лаврова и Вадефуля. Встреча состоялась по инициативе немецкой стороны. Переговоры начались с рукопожатия министров и прошли в закрытом формате. Они продлились чуть более 20 минут.

