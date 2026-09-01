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01 сентября, 23:44

Политика

Путин обратил внимание на отсутствие у Германии доказательств угроз со стороны РФ

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы, связанные с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции на саммите ШОС в Киргизии.

По словам Путина, Берлин не предоставил никаких доказательств причастности РФ к инциденту. При этом улики, судя по всему, были подброшены.

Происходящее сложно объяснить иначе, чем необходимостью противостоять "агрессивной России", указал президент.

Инцидент произошел 5 августа. Сотрудник аэропорта Лейпциг обнаружил БПЛА с взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки.

Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения. Во вторник, 1 сентября, Берлин возложил ответственность за случившееся на Россию, не приведя при этом каких-либо подтверждений.

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