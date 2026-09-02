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Политика

Путин назвал чушью вбросы об объявлении новой волны мобилизации после выборов

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин назвал "чушью собачьей" вбросы о том, что после выборов в Госдуму в России объявят новую волну мобилизации. Об этом он заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

Ряд западных СМИ ранее начал распространять информацию о возможной мобилизации в РФ в сентябре.

"Это информационная атака на Россию", – указал в ответ глава государства.

Как отметил российский лидер, Москва хочет добиться долгосрочного мира и прекратить конфликт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слухи о мобилизации в России являются информационными утками. По его словам, их целенаправленно вбрасывают власти Украины, чтобы идеологически раскачивать ситуацию в стране.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также указывал, что в России нет необходимости проводить мобилизацию. За первые шесть месяцев контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек, отмечал он. Еще более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.

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