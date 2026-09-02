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01:57

Политика

США атаковали объекты иранской ПВО и системы радиолокации

Фото: depositphotos/icholakov01

США нанесли новую серию ударов по иранским объектам, включая системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и морские цели. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

По данным Пентагона, атакам подверглись объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди пораженных целей – позиции ПВО, радиолокационные системы, морские средства, объекты, связанные с установкой мин, а также узлы связи.

В американском командовании уточнили, что серия ударов завершена. Действия США стали ответом на предполагаемые попытки атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

До этого КСИР атаковал американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне с помощью БПЛА. Целями ударов стали радиолокационные системы и районы дислокации американского персонала на базе Шейх-Иса.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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